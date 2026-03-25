Хто зможе зупинити Сіннера: на Мастерсі в Маямі визначилися чвертьфіналісти

В ніч на 25 березня на Мастерсі в Маямі визначилися всі чвертьфіналісти.

Головний претендент на титул, друга ракетка світу Яннік Сіннер, подолав стадію 1/8 фіналу не без проблем. Італієць не без проблем обіграв американця Алекса Мікельсена (40) – 7:5, 7:6(4). У другій партії Мікельсен вів 5:3 і подавав на сет. Яннік продовжив свою рекордну серію на Мастерсах: 14 перемог і 28 виграних партій поспіль.

У чвертьфіналі Сіннер зустрінеться з іншим представником США, Френсісом Тіафо (20), якого перемагав чотири рази у п'яти очних матчах.

Кривдник лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса, американець Себастьян Корда (36), не зумів розвинути свій успіх. Він несподівано програв головній сенсації Мастерсу в Маямі, 20-річному іспанцю Мартіну Ландалусе (151) з рахунком 6:2, 6:7(6), 4:6.

Ландалусе став першим тенісистом 2006 року народження, який дістався до чвертьфіналу Мастерсу. На цій стадії іспанець зіграє проти Їржі Легечки (22). Представник Чехії створив найбільшу несподіванку 1/8 фіналу, обігравши сьому ракетку світу Тейлора Фрітца зі США – 6:4, 6:7(4), 6:2.

Дві інші чвертьфінальні пари вийшли більш прогнозованими. Томмі Пол (23, США) зустрінеться з Артуром Фісом (31, Франція), а Александр Звєрєв (3, Німеччина) – з Франсіско Черундоло (19, Аргентина).

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Маямі

Яннік Сіннер (Італія) – Френсіс Тіафо (США)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Франсіско Черундоло (Аргентина)

Мартін Ландалусе (Іспанія) – Їржі Легечка (Чехія)

Томмі Пол (США) – Артур Фіс (Франція)

Поєдинки відбудуться 25-26 березня.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Мастерсу в Маямі чех Якуб Меншик припинив боротьбу на стадії третього кола.