Алькарас – про перший матч після травми: Дуже радий, що нарешті не відчуваю болю

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас розповів про свої відчуття від першого зіграного з квітня матчу, в якому він переміг "нейтрального" Романа Сафіулліна у першому колі US Open.

Слова Алькараса наводить Великий теніс України.

"Я намагався отримувати якомога більше задоволення і не думати ні про що інше. Але, знаєте, це легко сказати й важко зробити. Ти не знаєш, що станеться під час матчу після майже чотирьох із половиною місяців перерви. Не знаєш, як відреагують твоє тіло, твоя голова – усе зовсім інакше. Тому я просто намагався грати гейм за геймом, добре почуватися, отримувати задоволення від розіграшів і відчувати любов уболівальників. Сподіваюся, їм теж сподобався матч. Після гри моє тіло почувалося чудово", – заявив іспанець.

Алькарас повідомив, що не відчуває болю у травмованому навесні зап'ясті.

" Так, зараз болю немає. Я чудово почувався. Не знаю, як це виглядало збоку, але за моїми власними відчуттями я бив по м'ячу нормально. Я грав нормально, грав у своєму стилі. І рука, і зап'ястя – усе почувалося чудово. Звичайно, найближчими днями я продовжуватиму стежити за ним, доглядати за ним перед матчами й робити все необхідне. Але я просто дуже радий, що нарешті не відчуваю болю".

У другому колі US Open Алькарас зустрінеться з португальцем Жайме Фарією.

Нагадаємо, що 41-річний швейцарець Стен Вавринка провів свій останній матч на турнірах Grand Slam.