Повернення вдалося: Алькарас переміг росіянина на US Open у своєму першому матчі після травми
Карлос Алькарас
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Іспанець Карлос Алькарас (3) повернувся на корт через травму зап'ястя, через яку пропустив 4,5 місяці. На старті американського мейджору чинний чемпіон турніру обіграв "нейтрального" Романа Сафіулліна (99).
Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:4, 6:4.
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 31 серпня
Карлос Алькарас (Іспанія) – Роман Сафіуллін (-) 6:4, 6:4, 6:4
Суперниці зустрічалися втретє, іспанець удруге переміг. У наступному колі змагань Алькарас зіграє проти Жайме Фарії (72, Португалія).
Карлос здобув 25 перемог на US Open у 28 матчах. У Відкритій ері лише Джону Макінрою знадобилося для цього менше поєдинків (27).
Нагадаємо, що 11 ракетка світу француз Артур Фіс поступився на старті US Open греку Стефаносу Циципасу (53).