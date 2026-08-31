Повернення вдалося: Алькарас переміг росіянина на US Open у своєму першому матчі після травми

Іспанець Карлос Алькарас (3) повернувся на корт через травму зап'ястя, через яку пропустив 4,5 місяці. На старті американського мейджору чинний чемпіон турніру обіграв "нейтрального" Романа Сафіулліна (99).

Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:4, 6:4.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 31 серпня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Роман Сафіуллін (-) 6:4, 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, іспанець удруге переміг. У наступному колі змагань Алькарас зіграє проти Жайме Фарії (72, Португалія).

Карлос здобув 25 перемог на US Open у 28 матчах. У Відкритій ері лише Джону Макінрою знадобилося для цього менше поєдинків (27).

Нагадаємо, що 11 ракетка світу француз Артур Фіс поступився на старті US Open греку Стефаносу Циципасу (53).