Триразовий чемпіон турнірів Grand Slam провів останній матч у кар'єрі на мейджорах

41-річний швейцарець Стен Вавринка (127), триразовий чемпіон турнірів Grand Slam та екстретя ракетка світу, зіграв останній у кар'єрі матч на мейджорах. У першому колі US Open ветеран поступився італійцю Маттео Берреттіні (43).

Гра тривала 2 години 47 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(4), 6:7(3), 0:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 1 вересня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Маттео Берреттіні (Італія) 6:7(4), 6:7(3), 0:6

Вавринка завершує кар'єру в кінці поточного сезону, а це означає, що він провів останній матч на Слемах. Під час церемонії прощання на корті Стен виступив із зворушливою промовою.

"Минуло вже понад 20 років відтоді, як я вперше приїхав сюди, до Нью-Йорка. Пам'ятаю, як у свій перший рік грав тут у кваліфікації. Для мене було неймовірно відчути атмосферу Нью-Йорка, енергію цього турніру. Але протягом усіх цих років завдяки вам я отримував стільки підтримки, стільки любові. Я справді насолоджувався цим. Мені вдалося знайти спосіб показувати тут свій найкращий теніс. Це місце завжди було для мене по-справжньому особливим. І сьогоднішній вечір – це ще одна з причин, чому я продовжував грати до 41 року: заради можливості переживати такі моменти, як той, який ви подарували сьогодні мені, який ви подарували сьогодні нам. Неймовірна підтримка. Дуже вам дякую", – сказав тенісист.

Зазначимо, що Вавринка ставав чемпіоном на US Open у 2016 році, обігравши в фіналі серба Новака Джоковича.

Нагадаємо, що напередодні до виступів після чотири місячної паузи повернувся іспанець Карлос Алькарас. Третя ракетка світу та чинний чемпіон американського мейджору обіграв "нейтрального" Романа Сафіулліна.