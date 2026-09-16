Як розподіляються рейтингові очки в тенісі за категоріями турнірів

Історія світових тенісних рейтингів бере початок у 70-х роках 20 сторіччя. Про виникнення рейтингів WTA і ATP, еволюцію та формування ми розказували тут.

Власне рейтинги формуються з очок, які тенісисти (-ки) набирають на турнірах ATP та WTA відповідно. Чим вищий статус турніру, тим більше очок у ньому розігрується.

Категорії турнірів тенісистів-професіоналів

Професіональні турніри, як у жінок, так і в чоловіків діляться на категорії.

Grand Slam

Найстатусніша серія турнірів – тут найвищі призові та найбільша кількість рейтингових очок. У нас часто помилково називають "Великий шолом". Звідки все взялося ми розповідали в матеріалі за посиланням.

Чотири турніри на рік: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon US Open.

Чемпіон отримує 2000 очок.

Далі ідуть, так звані, тисячники.

WTA 1000 і ATP Masters 1000

Турніри максимально наближені до Grand Slam. Єдина різниця – кількість учасників – 96 проти 128-ми.

Переможець отримує 1000 рейтингових очок.

Кількість у жінок – 10 (розширили після того, які турніри в Досі та Дубаї перестали чергуватися між собою через рік);

У чоловіків – 9 (у 90-х серія називалася Мерседес Супер 9, наприклад).

З 2024 року стали обов'язковими для топ-гравців. Моаа йде про усіх, хто згідно з рейтингом потрапляє до основної сітки.

WTA 500 і ATP 500

Серія турнірів середньої категорії.

WTA 250 і ATP 250

Турніри базової категорії.

Варто зауважити, що Жіноча тенісна асоціація лише у 2021 році перейменувала турніри, звівши колишні Premier Mandatory та Premier 5 в єдину категорію WTA 1000 (а колишні Premier і International стали відповідно WTA 500 і WTA 250).

Наступними ідуть турніри нижчої категорії: ATP Challenger Tour – для тенісистів (– ок), які пробиваються до еліти (поділяються на категорії від Challenger 50 до Challenger 175 за кількістю очок за перемогу). І жіночому турі це WTA 125.

Ну і стартовим рівнем для професійних тенісистів є World Tennis Tour ( у чоловіків – M25/M15, у жінок – W50/W35/W25/W15). У чоловіків цю категорію називавають Ф'ючерсами. Проходять під егідою Міжнародної федерації тенісу (World Tennis).

Підсумковий турнір – WTA Finals і ATP Finals

Колись ці турніри називали неофіційними чемпіонатами світу. Не мають постійної локації й час від часу турнір переїздить. На Підсумковий турнір потрапляють по 8 найкращих за сезонним рейтингом.

Очки нараховуються в окремий залік чемпіонської гонки і згорають наприкінці самого сезону (після завершення фіналу).

ATP Finals

За кожну перемогу на груповій стадії гравець отримує 200 очок в рейтинг. Вихід у фінал – ще 400, перемога – 500. математика виглядає так: три перемоги у групі (3 × 200 = 600) + півфінал (400) + фінал (500) = 1500 очок.

WTA Finals

Чемпіонка Підсумкового турніру також може набрати максимальні 1500 очок,

Розберімо на прикладі перемоги Еліни Світоліної у 2018-му.

На груповій стадії українка здобула три перемоги (Квітова, Плішкова та Возняцкі). У півфіналі виграла в Кікі Бартенс, а у фіналі здолала Слоан Стівенс.

(200×3) + 400 + 500 = 1 500.