WTA має серйозні фінансові проблеми й готується до скорочення витрат

Жіноча тенісна асоціація WTA зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами, через що організація може вичерпати власні грошові резерви вже у 2027 році.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, до кінця 2026 року в розпорядженні WTA залишиться лише близько $15 млн грошових коштів. При цьому операційні збитки організації за поточний рік можуть скласти $23 млн.

Загальний обсяг збитків WTA оцінюється у $46 млн. Якщо негативна тенденція збережеться, вже восени 2027 року баланс організації може перейти у від'ємну зону. Впродовж наступних 12 місяців в асоціації очікується суттєве скорочення витрат.

Однією з причин нинішнього дефіциту стало дострокове припинення трирічної угоди щодо проведення Підсумкового турніру WTA Finals в Ер-Ріяді. Турнір проходив у Саудівській Аравії у 2024 та 2025 роках, однак цього сезону змагання перенесли до Індіан-Веллса.

Асоціація розглядає американський ринок як ключовий для подолання фінансового спаду WTA. Водночас проведення WTA Finals у Каліфорнії створить для організації додаткове фінансове навантаження, оскільки значну частину витрат на турнір їй доведеться покривати самостійно.

Одним із найбільших навантажень на бюджет WTA залишається політика поступового вирівнювання призових у чоловічому та жіночому тенісі. На турнірах Grand Slam чоловіки та жінки мають однакові призові, однак на інших спільних турнірах ATP і WTA ситуація суттєво відрізняється.

Організатори деяких великих змагань, зокрема в Маямі та Мадриді, оцінюють комерційну вартість чоловічого туру значно вище, через що тенісистки можуть отримувати приблизно 40% від призових чоловіків.

У 2023 році WTA витрачала близько £25 млн власних коштів на компенсацію цієї різниці. За останні три роки ситуація принципово не змінилася. Через нинішні фінансові труднощі WTA може бути дедалі складніше підтримувати такі інвестиції. Уже цього року призовий фонд Підсумкового турніру, як очікується, буде приблизно на третину меншим, ніж на WTA Finals у Ер-Ріяді минулого сезону.

Одним із можливих шляхів виходу з кризи може стати продаж частки комерційного бізнесу WTA приватним інвесторам. Водночас The Telegraph зазначає, що потенційні покупці можуть сумніватися у майбутній прибутковості таких інвестицій.