Визначилося нове місце проведення жіночого Підсумкового турніру WTA Finals

Жіночий Підсумковий тенісний турнір WTA Finals 2026 року відбудеться в американському Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Змагання пройде у тенісному центрі Indian Wells Tennis Garden з 8 по 15 листопада.

Про це повідомила WTA.

Підсумковий турнір є одним із найбільш престижних турнірів у тенісі. Вісім одиночних гравчинь і стільки ж дуетів, які набирають найбільше рейтингових очок протягом року, визначають переможців наприкінці сезону.

"Тенісний комплекс Indian Wells Tennis Garden надає прекрасний майданчик для фіналу WTA. Від першокласних об'єктів та відданих уболівальників до доведеної здатності проводити тенісні заходи найвищого рівня, це місце пропонує все необхідне для демонстрації найкращих досягнень жіночого тенісу. Ми раді провести Підсумковий турнір у Південній Каліфорнії та продовжити розвиток одного з провідних чемпіонатів у світовому спорті", – сказала Валері Камілло, голова WTA.

Серед українок Еліна Світоліна перемагала на WTA Finals у 2018 році, а у 2019-му грала у фіналі.

Нагадаємо, жіночий Підсумковий турнір у 2024-2026 роках проводився у саудівському Ер-Ріяді, однак поточного сезону ЗМІ повідомляли, що WTA шукає для нього нову локацію.