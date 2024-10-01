Китаянка після рекордної серії поразок вийшла до 1/4 фіналу на престижному турнірі в Пекіні

595-та ракетка світу Чжан Шуай пробилась до 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

В матчі четвертого раунду основи 35-річна китайська тенісистка впевнено переграла Магдалену Фрех з Польщі.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Обидві тенісистки двічі подали навиліт. Чжан припустилась двох подвійних помилок, Фрех – однієї. Китаянка реалізувала 6 із 12 брейкпойнтів, польська спортсменка – 3 з 7.

Це була третя зустріч тенісисток, китаянка виграла другий матч.





Цікаво, що до змагань у Пекіні у Чжан Шуай була рекордна серія із 24 поразок поспіль. На China Open китаянка переграла вже чотирьох суперниць, раніше вона здолала американок Маккартні Кесслер і Емму Наварро, а також Гретт Міннен з Бельгії.

У 1/4 фіналу Чжан Шуай зіграє проти 19-ї ракетки світу Паули Бадоси з Іспанії.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

1/8 фіналу, 1 жовтня

Чжан Шуай (Китай) – Магдалена Фрех (Польща) 6:4, 6:2

Відзначимо, що боротьбу на турнірі продовжує українка Юлія Стародубцева, яка також вийшла до 1/4 фіналу.