Я знаю, як їй важко: Осака в захопленні від результатів Чжан Шуай у Пекіні
Наомі Осака і Чжан Шуай
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Експерша ракетка світу Наомі Осака прокоментувала успіх китаянки Чжан Шуай, яка вийшла до 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 у Пекіні після рекордної серії поразок із 24 матчів.
Японку цитує офіційний сайт WTA.
"Я пам'ятаю, що коли я почала виступи у WTA-турі, Чжан Шуай в певному сенсі удочерила мене. Вона була неймовірно милою зі мною весь цей час. Я дуже до неї прив'язана.
Мені важко не бути розчуленою, коли я бачу, що у неї все добре, тому що я знаю, як вона бореться. Я її дуже люблю. Я думаю, що у неї таке чуйне серце", – сказала японка.
В 1/4 фіналу Чжан Шуай зіграє проти іспанки Паули Бадоси.
Відзначимо, що Осака сама щойно здобула три перемоги поспіль вперше за останні чотири місяці. Вона може стати суперницею українки Юлії Стародубцевої.