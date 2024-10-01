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Я знаю, як їй важко: Осака в захопленні від результатів Чжан Шуай у Пекіні

Володимир Клепач — 1 жовтня, 14:19
Я знаю, як їй важко: Осака в захопленні від результатів Чжан Шуай у Пекіні
Наомі Осака і Чжан Шуай
Getty Images

Експерша ракетка світу Наомі Осака прокоментувала успіх китаянки Чжан Шуай, яка вийшла до 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 у Пекіні після рекордної серії поразок із 24 матчів.

Японку цитує офіційний сайт WTA.

"Я пам'ятаю, що коли я почала виступи у WTA-турі, Чжан Шуай в певному сенсі удочерила мене. Вона була неймовірно милою зі мною весь цей час. Я дуже до неї прив'язана.
Мені важко не бути розчуленою, коли я бачу, що у неї все добре, тому що я знаю, як вона бореться. Я її дуже люблю. Я думаю, що у неї таке чуйне серце", – сказала японка.

В 1/4 фіналу Чжан Шуай зіграє проти іспанки Паули Бадоси.

Відзначимо, що Осака сама щойно здобула три перемоги поспіль вперше за останні чотири місяці. Вона може стати суперницею українки Юлії Стародубцевої.

China Open Наомі Осака Чжан Шуай

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