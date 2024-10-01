Я знаю, як їй важко: Осака в захопленні від результатів Чжан Шуай у Пекіні

Експерша ракетка світу Наомі Осака прокоментувала успіх китаянки Чжан Шуай, яка вийшла до 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 у Пекіні після рекордної серії поразок із 24 матчів.

Японку цитує офіційний сайт WTA.

"Я пам'ятаю, що коли я почала виступи у WTA-турі, Чжан Шуай в певному сенсі удочерила мене. Вона була неймовірно милою зі мною весь цей час. Я дуже до неї прив'язана.

Мені важко не бути розчуленою, коли я бачу, що у неї все добре, тому що я знаю, як вона бореться. Я її дуже люблю. Я думаю, що у неї таке чуйне серце", – сказала японка.

В 1/4 фіналу Чжан Шуай зіграє проти іспанки Паули Бадоси.

Відзначимо, що Осака сама щойно здобула три перемоги поспіль вперше за останні чотири місяці. Вона може стати суперницею українки Юлії Стародубцевої.