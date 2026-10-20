Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Франції

Катаріна Завацька (248) вийшла у друге коло турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені. На старті змагань восьма сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Аманден Монно (316).

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:4.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 3 брейки.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin

Шербур-ан-Котантен, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 20 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Аманден Монно (Франція) 7:6(5), 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти іншої француженки, Лів Булар (784).

Нагадаємо, напередодні російська ракета пошкодила корти в Рівному, на яких Завацька проводила майстерклас для дітей.