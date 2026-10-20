Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Франції

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2026, 18:16
Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Франції
Катаріна Завацька
btu.org.ua

Катаріна Завацька (248) вийшла у друге коло турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені. На старті змагань восьма сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Аманден Монно (316).

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:4.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 3 брейки.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin
Шербур-ан-Котантен, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 20 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Аманден Монно (Франція) 7:6(5), 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти іншої француженки, Лів Булар (784).

Нагадаємо, напередодні російська ракета пошкодила корти в Рівному, на яких Завацька проводила майстерклас для дітей.

Катаріна Завацька WTT

Катаріна Завацька

Російська ракета пошкодила тенісні корти в Рівному, на яких проводила майстерклас Завацька
Завацька не змогла пробитись до півфіналу на турнірі в Сучжоу, поступившись першій ракетці Мексики
Завацька вибила "нейтральну" білоруску на шляху до чвертьфіналу WTA 125 у Сучжоу
Слідом за Олійниковою: Завацька пробилася у друге коло WTA 125 у Сучжоу
У неоптимальному складі – з надією на успіх: прев’ю виступу збірної України в фіналі КБДК

Останні новини