Росіянки не кваліфікувалися: Визначилася остання учасниця жіночого Підсумкового турніру
Єлена Рибакіна
Єлена Рибакіна (7, Казахстан) стала восьмою і останньою учасницею жіночого Підсумкового турніру, який відбудеться з 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді.
Це стало відомо після того, як у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 в японському Токіо Рибакіна обіграла канадійку Вікторію Мбоко. Рахунок зустрічі 6:3, 7:6(4).
У Чемпіонській гонці казахстанка випередила росіянку Мірру Андрєєву, в якої залишилося 4319 очок і вона не має можливості збільшити доробок. Рибакіна тепер має 4350 залікових пунктів.
Всі учасниці турніру WTA Finals в Ер-Ріяді
- Аріна Сабалєнка (-)
- Іга Швьонтек (Польща)
- Коко Гофф (США)
- Аманда Анісімова (США)
- Джессіка Пегула (США)
- Медісон Кіз (США)
- Єлена Рибакіна (Казахстан)
- Жасмін Паоліні (Італія)
Дві росіянки, Мірра Андрєєва та Єкатерина Александрова, мають поїхати до Ер-Ріяда як запасні.
Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.