Росіянки не кваліфікувалися: Визначилася остання учасниця жіночого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2025, 10:36
Єлена Рибакіна
Єлена Рибакіна (7, Казахстан) стала восьмою і останньою учасницею жіночого Підсумкового турніру, який відбудеться з 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді.

Це стало відомо після того, як у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 в японському Токіо Рибакіна обіграла канадійку Вікторію Мбоко. Рахунок зустрічі 6:3, 7:6(4).

У Чемпіонській гонці казахстанка випередила росіянку Мірру Андрєєву, в якої залишилося 4319 очок і вона не має можливості збільшити доробок. Рибакіна тепер має 4350 залікових пунктів.

Всі учасниці турніру WTA Finals в Ер-Ріяді

  • Аріна Сабалєнка (-)
  • Іга Швьонтек (Польща)
  • Коко Гофф (США)
  • Аманда Анісімова (США)
  • Джессіка Пегула (США)
  • Медісон Кіз (США)
  • Єлена Рибакіна (Казахстан)
  • Жасмін Паоліні (Італія)

Дві росіянки, Мірра Андрєєва та Єкатерина Александрова, мають поїхати до Ер-Ріяда як запасні.

Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.

Єлєна Рибакіна Медісон Кіз Іга Швьонтек Джессіка Пегула Коко Гофф Міра Андрєєва Жасмін Паоліні Аріна Сабалєнка Аманда Анісімова Вікторія Мбоко

Єлєна Рибакіна

