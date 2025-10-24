Росіянки не кваліфікувалися: Визначилася остання учасниця жіночого Підсумкового турніру

Єлена Рибакіна (7, Казахстан) стала восьмою і останньою учасницею жіночого Підсумкового турніру, який відбудеться з 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді.

Це стало відомо після того, як у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 в японському Токіо Рибакіна обіграла канадійку Вікторію Мбоко. Рахунок зустрічі 6:3, 7:6(4).

У Чемпіонській гонці казахстанка випередила росіянку Мірру Андрєєву, в якої залишилося 4319 очок і вона не має можливості збільшити доробок. Рибакіна тепер має 4350 залікових пунктів.

Всі учасниці турніру WTA Finals в Ер-Ріяді

Аріна Сабалєнка (-)

Іга Швьонтек (Польща)

Коко Гофф (США)

Аманда Анісімова (США)

Джессіка Пегула (США)

Медісон Кіз (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан)

Жасмін Паоліні (Італія)

Дві росіянки, Мірра Андрєєва та Єкатерина Александрова, мають поїхати до Ер-Ріяда як запасні.

Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.