Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася друга фіналістка турніру WTA 500 у Штутгарті

Станіслав Матусевич — 18 квітня 2026, 19:33
Єлена Рибакіна
Getty Images

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) вийшла в фінал турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. У півфінальному поєдинку друга ракетка світу обіграла "нейтральну" Мірру Андрєєву (9).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Півфінал, 18 квітня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Мірра Андрєєва (-) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна має по два успіхи.

У вирішальному матчі турніру в Штутгарті, в якому крім призових та рейтингових очок, традиційно розігруватиметься представницький автомобіль Porsche, Рибакіна 19 квітня протистоятиме чешці Кароліні Муховій (12).

Нагадаємо, що Мухова у першому півфіналі здолала українку Еліну Світоліну (7).

Останні новини