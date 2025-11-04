Гофф виграла матч аутсайдерок у другому турі Підсумкового турніру

Чинна чемпіонка Підсумкового турніру Коко Гофф (3) здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі 2025. У матчі другого туру групи "Штеффі Граф" американка впевнено обіграла італійку Жасмін Паоліні (8).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 4 листопада

Коко Гофф (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2

Це була сьома очна зустріч суперниць і четвертий виграш Гофф. Американка з однією перемогою в двох матчах зберігає шанси на вихід у півфінал. Паоліні з двома поразками втратила шанси на продовження боротьби.

Обидві тенісистки виступають у групі "Штеффі Граф", в якій трохи пізніше 4 листопада зійдуться тенісистки, що мають по перемозі у стартових матчах. Білоруска Аріна Сабалєнка (1) протистоятиме Джессіці Пегулі (5).

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що в першому турі Підсумкового турніру в групі "Штеффі Граф" Пегула перемогла Гофф, а Сабалєнка легко впоралася з Паоліні.