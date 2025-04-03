Легендарна американка вперше за 30 років відсутня в рейтингу WTA

Експерша ракетка світу, видатна американська тенісистка Вінус Вільямс, відсутня в оновленому 31 березня рейтингу WTA. Це сталося вперше з 20 серпня 1995 року.

Про подію повідомляє Tennis news.

44-річна Вінус Вільямс є семиразовою переможницею турнірів Grand Slam, олімпійською чемпіонкою 2000 року в одиночному розряді. У парі з сестрою Сереною виграла 14 "Великих шоломів" та 3 Олімпіади.

На рахунку Вінус 71 титул WTA (49 – в одиночному розряді). Вона по праву вважається однією з найкращих тенісисток усіх часів.

Нагадаємо, що свій останній турнір у кар'єрі Вільямс-старша могла провести цього року в Індіан-Веллсі. Організатори змагань видали їй вайлд-кард, проте Вінус не прийняла його.