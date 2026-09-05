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Сестри Вільямс у драматичному матчі програли на старті парного турніру US Open

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 07:40
Сестри Вільямс у драматичному матчі програли на старті парного турніру US Open
Сестри Вільямс
Getty Images

Легендарні Серена та Вінус Вільямс в напруженому протистоянні поступилися дуету Хао-Чін Чань (Тайвань)/Мая Джойнт (Австралія) у першому колі парного розряду US Open.

Гра тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6, 6:7.

За поєдинок американки два рази подали навиліт, зробили десять подвійних помилок та два брейки. Їхні суперниці виконали один ейс, зробили три помилки на подачі та три брейки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло парного розряду, 5 вересня

Серена Вільямс (США)/Вінус Вільямс (США) – Хао-Чін Чань (Тайвань)/Мая Джойнт (Австралія) 3:6, 7:6(6), 6:7(7)

Для американок це був другий спільний матч за останні чотири роки. Перед цим вони зіграли на турнірі в Цинциннаті, де поступились Марті Костюк і Пейтон Стернс.

Нагадаємо, що в парному розряді US Open до другого кола пробились чотири українки. Там зіграють разом сестри Кіченок, а також Костюк і Калініна парі з Русе та Бондар відповідно.

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