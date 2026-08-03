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Сестри Вільямс отримали вайлд-кард на турнір WTA 1000 у Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 3 серпня 2026, 22:10
Сестри Вільямс отримали вайлд-кард на турнір WTA 1000 у Цинциннаті
Вінус (справа) і Серена Вільямс
Getty images

Легендарні американські тенісистки Вінус і Серена Вільямс отримали вайлд-кард у парний розряд турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, який відбудеться з 13 по 23 серпня.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Серена повертається на корт після травми коліна, яку тенісистка отримала на Вімблдоні, де вперше за чотири роки виступила в одиночному розряді.

Востаннє 44-річна Серена і 46-річна Вінус грали в одному дуеті на US Open-2022. В Цинциннаті вони ніколи раніше не виступали разом у парі.

Вінус, окрім цього, отримала вайлд-кард в одиночному розряді. При цьому головна ветеранка сучасного тенісу має серію з 14 поразок поспіль, яка триває вже більше року.

Нагадаємо, що сестри не зуміли зіграти разом у парному розряді Вімблдона.

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