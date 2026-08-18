Монфіс, Вінус Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку US Open
Організатори US Open-2026 оприлюднили список володарів вайлд-кард в основну сітку останнього мейджору сезону. Спеціальні запрошення отримали декілька відомих гравців, зокрема, чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс та 46-річна Вінус Вільямс.
Про це повідомив офіційний сайт змагань.
У чоловіків вайлд-кард отримав австралієць Алєксєй Попирін, який колись входив до топ-20 світового рейтингу, а зараз перебуває на 128 позиції.
Володарі вайлд-кард на US Open у чоловіків
- Мартін Дамм (94, США)
- Майкл Чжен (110, США)
- Алєксєй Попирін (128, Австралія)
- Джей-Джей Вульф (285, США)
- Гаель Монфіс (305, Франція)
- Джек Кеннеді (392, США)
- Себастьян Горзни (782, США)
У жінок вайлд-кард, окрім Вільямс, дісталася чемпіонці US Open-2017, американці Слоан Стівенс.
Володарки вайлд-кард на US Open у жінок
- Тайла Престон (101, Австралія)
- Леолія Жанжан (117, Франція)
- Керол Лі (140, США)
- Слоан Стівенс (240, США)
- Різ Брантмаєр (429, США)
- Теа Фродін (529, США)
- Вінус Вільямс (615, США)
Володарів ще двох спеціальних запрошень – по одному у чоловіків та жінок – оприлюднять пізніше.
Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли дует сестер Вільямс у першому колі турніру в Цинциннаті.