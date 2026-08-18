Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Монфіс, Вінус Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку US Open

Станіслав Матусевич — 18 серпня 2026, 20:53
Монфіс, Вінус Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку US Open
Гаель Монфіс
Getty Images

Організатори US Open-2026 оприлюднили список володарів вайлд-кард в основну сітку останнього мейджору сезону. Спеціальні запрошення отримали декілька відомих гравців, зокрема, чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс та 46-річна Вінус Вільямс.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

У чоловіків вайлд-кард отримав австралієць Алєксєй Попирін, який колись входив до топ-20 світового рейтингу, а зараз перебуває на 128 позиції.

Володарі вайлд-кард на US Open у чоловіків

  • Мартін Дамм (94, США)
  • Майкл Чжен (110, США)
  • Алєксєй Попирін (128, Австралія)
  • Джей-Джей Вульф (285, США)
  • Гаель Монфіс (305, Франція)
  • Джек Кеннеді (392, США)
  • Себастьян Горзни (782, США)

У жінок вайлд-кард, окрім Вільямс, дісталася чемпіонці US Open-2017, американці Слоан Стівенс.

Володарки вайлд-кард на US Open у жінок

  • Тайла Престон (101, Австралія)
  • Леолія Жанжан (117, Франція)
  • Керол Лі (140, США)
  • Слоан Стівенс (240, США)
  • Різ Брантмаєр (429, США)
  • Теа Фродін (529, США)
  • Вінус Вільямс (615, США)

Володарів ще двох спеціальних запрошень по одному у чоловіків та жінок оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли дует сестер Вільямс у першому колі турніру в Цинциннаті.

US Open Вінус Вільямс Гаель Монфіс

Гаель Монфіс

Світоліна і Монфіс отримали вайлд-кард в основну сітку змішаного парного розряду на US Open-2026
Дует Світоліної та Монфіса увійшов до заявочного списку в міксті на US Open-2026
Монфіс отримав wild card до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті
Після Вімблдону – на поле для гольфу: Світоліна показала романтичний відпочинок із Монфісом у Дубаї
Чоловік Світоліної після Вімблдону показав романтичний відпочинок із дружиною та нове захоплення

Останні новини