Монфіс, Вінус Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку US Open

Організатори US Open-2026 оприлюднили список володарів вайлд-кард в основну сітку останнього мейджору сезону. Спеціальні запрошення отримали декілька відомих гравців, зокрема, чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс та 46-річна Вінус Вільямс.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

У чоловіків вайлд-кард отримав австралієць Алєксєй Попирін, який колись входив до топ-20 світового рейтингу, а зараз перебуває на 128 позиції.

Володарі вайлд-кард на US Open у чоловіків

Мартін Дамм (94, США)

Майкл Чжен (110, США)

Алєксєй Попирін (128, Австралія)

Джей-Джей Вульф (285, США)

Гаель Монфіс (305, Франція)

Джек Кеннеді (392, США)

Себастьян Горзни (782, США)

У жінок вайлд-кард, окрім Вільямс, дісталася чемпіонці US Open-2017, американці Слоан Стівенс.

Володарки вайлд-кард на US Open у жінок

Тайла Престон (101, Австралія)

Леолія Жанжан (117, Франція)

Керол Лі (140, США)

Слоан Стівенс (240, США)

Різ Брантмаєр (429, США)

Теа Фродін (529, США)

Вінус Вільямс (615, США)

Володарів ще двох спеціальних запрошень – по одному у чоловіків та жінок – оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс обіграли дует сестер Вільямс у першому колі турніру в Цинциннаті.