Костюк в парі з американкою здолала сестер Вільямс на "тисячнику" в Цинциннаті: відеоогляд матчу
Костюк і Стернс
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Українська тенісистка Марта Костюк разом з американкою Пейтон Стернс в матчі першого кола парного розряду турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті здолали легендарних сестер Вільямс.
Це була перша спільна гра для Серени та Вінус з US Open-2022. Вони видали конкурентне протистояння, де доля переможця визначилась на супертай-брейку.
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло парного розряду, 18 серпня
Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США) 6:2, 1:6, 10:8
Зазначимо, що Костюк і Стернс уперше зіграли в одній парі. В наступному колі вони протистоятимуть дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).
Напередодні Марта висловилась про перемогу над зірковими сестрами Вільямс. Вона заявила, що це був неймовірний досвід.