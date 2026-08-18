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Костюк в парі з американкою здолала сестер Вільямс на "тисячнику" в Цинциннаті: відеоогляд матчу

Денис Іваненко — 18 серпня 2026, 11:21
Костюк в парі з американкою здолала сестер Вільямс на тисячнику в Цинциннаті: відеоогляд матчу
Костюк і Стернс
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк разом з американкою Пейтон Стернс в матчі першого кола парного розряду турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті здолали легендарних сестер Вільямс.

Це була перша спільна гра для Серени та Вінус з US Open-2022. Вони видали конкурентне протистояння, де доля переможця визначилась на супертай-брейку.

Відеоогляд матчу Костюк/Стернс – Вільямс С./Вільямс В.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло парного розряду, 18 серпня

Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США) 6:2, 1:6, 10:8

Зазначимо, що Костюк і Стернс уперше зіграли в одній парі. В наступному колі вони протистоятимуть дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Напередодні Марта висловилась про перемогу над зірковими сестрами Вільямс. Вона заявила, що це був неймовірний досвід.

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