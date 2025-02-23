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Вінус Вільямс спростувала свою участь у турнірі в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 23 лютого 2025, 21:18
Вінус Вільямс
Вінус Вільямс
Getty images

Колишня перша ракетка світу Вінус Вільямс спростувала інформацію про те, що прийняла вайлд-кард на участь в одиночному розряді турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, який стартує 5 березня.

Про це повідомляє портал Tennis Weekly Podcast.

44-річна Вільямс, перебуваючи у Данії, заявила, що знаходиться за кордоном та в Індіан-Веллсі не зіграє. Минулого року американка, отримавши вайлд-кард, виступила на турнірі BNP Paribas Open, але поступилася у першому колі японці Нао Хібіно.

Свій останній на поточний час матч у кар'єрі Вінус провела 19 березня минулого року на іншому домашньому тисячнику, у Маямі.

Нагадаємо, що цього тижня з'явилася інформація, що Вільямс отримала вайлд-кард на представницький турнір в Індіан-Веллсі.

Індіан-Веллс Вінус Вільямс WTA 1000

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