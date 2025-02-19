Вінус Вільямс отримала вайлд-кард на великий турнір у США

Колишня перша ракетка світу Вінус Вільямс виступить на турнірі BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі.

44 річна американка отримала вайлд-кард від організаторів, про це повідомляє пресслужба змагань.

Це буде десята поява Вільямс на цих змаганнях, де вона тричі доходила до півфіналу (1998, 2001, 2018). Востаннє американка грала тут минулого року, також отримавши спеціальне запрошення.

Вільямс, уродженка Каліфорнії, виступає на професійному рівні понад 30 років – з 1994-го. Вона володарка 23 титулів Grand Slam у всіх розрядах, зокрема семи в одиночному. Також у її активі чотири золоті олімпійські медалі та перемога на Підсумковому турнірі WTA 2008.

Крім Вінус, вайлд-кард отримала дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова, яка повертається після 15-місячної паузи через народження дитини. Також спеціальні запрошення на участь у чоловічій сітці дісталися юним талантам Жоау Фонсеці та Лернеру Тієну.

Повний список володарів вайлд-кард буде оголошено ближче до початку турніру.

Раніше з'явились чутки про заручини американки з італійським актором.