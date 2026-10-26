Чинна чемпіонка турніру WTA 500 у Токіо знялася зі змагань і оголосила про завершення сезону
Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (20), чинна чемпіонка турніру серії WTA 500 у Токіо, не виступить на цьогорічному змаганні й оголосила про завершення сезону через травму.
Про це Бенчич повідомила в інстаграмі.
"Дуже розчаровуючий кінець сезону для мене. Мені дуже сумно і прикро через те, що доводиться зніматися з турніру в Токіо – одного з моїх абсолютних фаворитів року загалом і особливо у місті, яке так багато для мене означає.
Кілька днів тому я прокинулася з сильним болем у правій стопі. Я не мала (і досі не маю) жодного уявлення, звідки він взявся, оскільки під час мого останнього матчу в Нінбо нічого не сталося. І навіть на наступний день після матчу я почувалася чудово. Після проведення МРТ та огляду лікаря тут, у Токіо, з'ясувалося, що у мене кілька часткових розривів гомілково-малогомілкової зв'язки.
Я досі не знаю, коли і як це сталося, але це, на жаль, заважає мені змагатися цього тижня у Токіо та наступного в Гонконзі. Мені дуже прикро, але я з нетерпінням чекаю на повернення наступного року, щоб наверстати згаяний час", – написала тенісистка.
Окрім Бенчич, у Токіо не виступить чемпіонка "тисячника" в Ухані полька Мая Хвалінська (11). Спортсменка продовжує відновлюватись від травми стегна, через яку не зіграла в Нінбо минулого тижня.