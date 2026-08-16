Конкурентка Костюк у рейтингу WTA програла у другому колі турніру в Цинциннаті

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (12) не зуміла дограти стартовий для себе матч другого кола турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті проти француженки Лоїс Буассон (281).

Поступившись у першій партії з рахунком 3:6, Бенчич відмовилася продовжувати боротьбу через травму правого стегна. Це пошкодження тиждень тому завадило Белінді зіграти у чвертьфіналі змагань у Торонто аналогічної категорії.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 16 серпня

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Лоїс Буассон (Франція) 3:6, відмова Бенчич

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Зазначимо, що Бенчич у рейтингу WTA знаходиться на сходинку нижче за українку Марту Костюк (11).

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (51) не змогла вийти у третє коло турніру в Цинциннаті. Ще четверо наших тенісисток, серед яких і Костюк, спробують зробити це 16 серпня.