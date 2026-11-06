Алькарас відіграв два матч-пойнти і вийшов у півфінал Мастерсу в Парижі

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас вийшов до півфіналу Мастерсу в Парижі, вирвавши перемогу в американця Тейлора Фрітца (12).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(10), 7:5, 6:3.

У другій партії Фрітц вів 5:3 і мав один матч-пойнт на прийомі, а другий – на власній подачі. Обидва Алькарас відіграв, узявши чотири гейми поспіль і зрівнявши рахунок за сетами. Після такої невдачі Фрітц не зумів конкурувати на рівних у вирішальній партії.

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Париж, Франція, хард (зал)

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Чвертьфінал, 6 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фрітц (США) 6:7(10), 7:5, 6:3

Тенісисти зустрічалися ввосьме, Алькарас здобув сьому перемогу. У півфіналі змагань іспанець зіграє проти сильнішого в матчі між Каспером Руудом (23, Норвегія) та Нуну Боржешом (49, Португалія).

Поразка Фрітца позбавила американця шансів потрапити на Підсумковий турнір. До входження до вісімки найкращих тенісистів за результатами сезону йому не вистачило саме успіху в матчі з Алькарасом. Восьму путівку до Турина здобув іспанець Рафаель Ходар.

Нагадаємо, що трохи раніше втратив шанси потрапити на ATP Finals інший американець, Томмі Пол.