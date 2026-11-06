Алькарас не пустив Фрітца на Підсумковий: визначилися всі учасники ATP Finals 2026

Після драматичної поразки Тейлора Фрітца від Карлоса Алькараса у чвертьфіналі Мастерсу в Парижі визначилася вісімка учасників чоловічого Підсумкового турніру.

Змагання відбудеться у Турині з 15 по 22 листопада.

В ATP Finals за результатами Чемпіонської гонки візьмуть участь Александр Звєрєв (Німеччина), Карлос Алькарас (Іспанія), Бен Шелтон (США), Даніїл Медведєв (-), Флавіо Коболлі (Італія), Артур Фіс )Франція), Френсіс Тіафо (США) та Рафаель Ходар (Іспанія).

Чемпіонська гонка АТР станом на 6 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – 9350; Яннік Сіннер (Італія) – 7950; Карлос Алькарас (Іспанія) – 5300; Бен Шелтон (США) – 4920; Даніїл Медведєв (-) – 3820; Флавіо Коболлі (Італія) – 3680; Артур Фіс (Франція) – 3625; Френсіс Тіафо (США) – 3390; Рафаель Ходар (Іспанія) – 3234; Алекс де Мінор (Австралія) – 3170.

Фрітц посів 11 позицію з 3050 очками. У випадку перемоги над Алькарасом саме американець отримав би останню путівку до Турина замість Ходара.

До найкращої вісімки кваліфікувався Сіннер, однак італієць через травму коліна вже завершив поточний сезон.

Зазначимо, що на Мастерсі в Парижі продовжує виступ Шелтон, тож він може обійти Алькараса в Чемпіонській гонці в разі здобуття титулу. Однак це вплине лише на їхні позиції під час жеребкування Підсумкового турніру.