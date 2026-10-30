Єдиний представник першої десятки рейтингу не дограв матч: на турнірі АТР 500 у Базелі відомі півфіналісти
30 жовтня визначилися півфіналісти турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі. До їхнього числа не потрапив єдиний представник топ-10 чоловічого рейтингу, француз Артур Фіс (8).
Фіс знявся через травму в матчі проти американця Тейлора Фрітца (13) за рахунку 2:6, 0:2 після медичного таймауту поза кортом. Артур не зумів гарантувати собі потрапляння на Підсумковий турнір і має це зробити на Мастерсі в Парижі наступного тижня. У Чемпіонській гонці він іде на сьомому місці. На ATP Finals кваліфікуються вісім найкращих гравців за результатами року.
Фрітц знаходиться в Гонці на 12-й позиції й шанс потрапити до першої десятки він матиме, якщо переможе у півфіналі представника Монако Валентена Вашеро (31). Той здолав данця Хольгера Руне (1202), який повертається до змагань після важкої травми – 6:3, 3:6, 6:3.
В єдиній очній зустрічі Фрітц переміг Вашеро на старті якраз турніру в Базелі минулого року.
Другу півфінальну пару склали чех Їржі Легечка (21) та німець Ян-Леннард Штруфф (47).
Легечка обіграв 222-гу ракетку світу зі Швейцарії Жерома Кіма (6:4, 6:2), який напередодні сенсаційно вибив з боротьби Бена Шелтона (4).
Штруфф не мав проблем із португальцем Нуну Боржешем – 6:2, 6:3.
Раніше німець не зміг виграти в чеха жодного з трьох поєдинків.
Півфінальні пари турніру в Базелі
- Тейлор Фрітц (США) – Валентен Вашеро (Монако)
- Їржі Легечка (Чехія) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина)
Поєдинки відбудуться 1 листопада.
Нагадаємо, що 30 жовтня визначилися півфінальні пари жіночого турніру WTA 500 у Токіо.