Джокович здобув ювілейну перемогу в кар'єрі на Вімблдоні

38-річний сербський тенісист Новак Джокович (6) виграв свій сотий матч на Вімблдоні. У матчі третього кола він переміг свого співвітчизника Міомира Кецмановича (49).

Зустріч тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:0, 6:4.

За поєдинок Дрейпер 16 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, 1 раз помилився на подачі та зробив 1 брейк.

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Третє коло, 5 липня

Новак Джокович (Сербія) – Міомир Кецманович (Сербія) 6:3, 6:0, 6:4

Суперники провели четвертий очний поєдинок, в усіх переміг Джокович. У наступному колі змагань ветеран зіграє з Алексом де Мінором (11, Австралія).

Зазначимо, що позначку в 100 перемог на Вімблдоні до Джоковича перетнули лише двоє гравців: чешка Мартіна Навратілова та швейцарець Роджер Федерер.

Нагадаємо, що вперше на старті Вімблдону вилетіла рекордна кількість тенісистів з першої десятки посіву.