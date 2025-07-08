Перша ракетка світу ледь не вилетіла: на Вімблдоні визначено першу пару півфіналісток

Визрачаилися дві перші півфіналістки Вімблдону в жіночому одиночному розряді. Аріна Сабалєнка (1, -) зустрінеться з Амандою Анісімовою (12, США).

"Нейтральна" перша ракетка світу з великим труднощами обіграла 37-річну німкеню Лауру Зігемунд (104) – 4:6, 6:2, 6:4. Одна з головних ветеранок світового тенісу виграла перший сет і вела 3:1 у вирішальній партії, однак не змогла втримати перевагу та програла третю з трьох очних зустрічей проти Сабалєнки.

Анісімова у своєму чвертьфіналі впоралася з представницею іншої країни-терористки, Анастасією Павлюченковою (50). Рахунок матчу 6:1, 7:6(9), причому в другому сеті американка вела 5:2, а за 5:4 на прийомі мала подвійний матч-пойнт, однак дозволила росіянці зрівняти рахунок і перевести партію на тай-брейк.

Анісімова взяла гору у всіх чотирьох матчах проти Павлюченкової. Аманда вийшла у свій другий півфінал у кар'єрі на турнірах Grand Slam.

Анісімова та Сабалєнка раніше зустрічалися 8 разів, перша ракетка світу перемогла лише тричі. Правда, вона була сильнішою у четвертому колі цьогорічного Ролан Гаррос, трохи більше місяця тому.

Нагадаємо, що напередодні на Вімблдоні визначилися всі чвертьфіналісти в чоловічому одиночному розряді.