Тенісистка з Білорусі стане суперницею Світоліної у другому колі Вімблдону

Александра Саснович (107) стала суперницею Еліни Світоліної (13) у другому колі Вімблдону. У першому колі змагань білоруска, яка подолала кваліфікацію, обіграла колишню росіянку, а нині представницю Франції Варвару Грачову (92).

Поєдинок тривав 3 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(5), 7:6(8).

У другому сеті Саснович вела 5:3, потім подавала на матч, але змогла перемогти в підсумку лише у затяжній третій партії.