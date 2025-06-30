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Тенісистка з Білорусі стане суперницею Світоліної у другому колі Вімблдону

Станіслав Матусевич — 30 червня 2025, 19:25
Тенісистка з Білорусі стане суперницею Світоліної у другому колі Вімблдону
Еліна Світоліна
Getty images

Александра Саснович (107) стала суперницею Еліни Світоліної (13) у другому колі Вімблдону. У першому колі змагань білоруска, яка подолала кваліфікацію, обіграла колишню росіянку, а нині представницю Франції Варвару Грачову (92).

Поєдинок тривав 3 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(5), 7:6(8).

У другому сеті Саснович вела 5:3, потім подавала на матч, але змогла перемогти в підсумку лише у затяжній третій партії. 

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Вімблдон, Велика Британія, трава
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Перше коло, 30 червня

Александра Саснович (-) – Варвара Грачова (Франція) 6:4, 6:7(5), 7:6(8)

Світоліна та Саснович провели між собою три зустрічі, двічі вигравала наша тенісистка. Гра між українкою та "нейтралкою" відбудеться у середу, 30 червня, точний час початку стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що у першому колі Вімблдону Еліна Світоліна розгромила угорку Анну Бондар (75).

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