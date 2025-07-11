Чинний чемпіон Вімблдону став першим фіналістом британського мейджору
Дворазовий чинний чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас (2, Іспанія) став першим фіналістом британського мейджору. У півфінальному матчі іспанець не без проблем здолав американця Тейлора Фрітца (5).
Зустріч тривала 2 години 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6).
На тай-брейку четвертої партії Фрітц мав подвійний сет-пойнт – 6:4, проте програв чотири розіграші поспіль, а з ними й матч.
За поєдинок Алькарас 13 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейків. Його суперник виконав 19 ейсів, 5 разів помилився на подачі та зробив 1 брейк.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6)
Суперники провели третій очний поєдинок, усі виграв іспанець. 22-річний Алькарас став третім наймолодшим тенісистом, який двічі поспіль діставався фіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні після Бйорна Борга та Рафаеля Надаля.
Нагадаємо, що у другому півфіналі 11 липня зустрінуться Яннік Сіннер (1, Італія) та Новак Джокович (6, Сербія).