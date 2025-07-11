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Чинний чемпіон Вімблдону став першим фіналістом британського мейджору

Станіслав Матусевич — 11 липня 2025, 18:52
Чинний чемпіон Вімблдону став першим фіналістом британського мейджору
Карлос Алькарас
Getty images

Дворазовий чинний чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас (2, Іспанія) став першим фіналістом британського мейджору. У півфінальному матчі іспанець не без проблем здолав американця Тейлора Фрітца (5).

Зустріч тривала 2 години 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6).

На тай-брейку четвертої партії Фрітц мав подвійний сет-пойнт – 6:4, проте програв чотири розіграші поспіль, а з ними й матч.

За поєдинок Алькарас 13 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейків. Його суперник виконав 19 ейсів, 5 разів помилився на подачі та зробив 1 брейк.

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Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Півфінал, 11 липня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6)

Суперники провели третій очний поєдинок, усі виграв іспанець. 22-річний Алькарас став третім наймолодшим тенісистом, який двічі поспіль діставався фіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні після Бйорна Борга та Рафаеля Надаля.

Нагадаємо, що у другому півфіналі 11 липня зустрінуться Яннік Сіннер (1, Італія) та Новак Джокович (6, Сербія).

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