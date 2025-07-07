Вімблдонська драма: Димитров не зміг дограти матч, в якому перемагав першу ракетку світу

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер своїм виходом у чвертьфінал Вімблдону має завдячувати збігу обставин. Болгарин Григор Димитров (21) вів у поєдинку четвертого кола з ним 6:3, 7:5, а за рахунку 2:2 у третьому сеті не зміг продовжити гру через травму. Виконавши ейс, Димитров схопився за груди, впав, і після огляду фізіо знявся з матчу.

Зустріч до вимушеної зупинки тривала 2 години 3 хвилини. Як стало відомо, Димитров зазнав травми великого грудного м'язу. При цьому сам Сіннер під час матчу мав проблеми з правим ліктем.

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Вімблдон, Велика Британія, трава

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Четверте коло, 7 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Григор Димитров (Болгарія) 3:6, 5:7, 2:2, відмова Димитрова

Суперники провели шостий очний поєдинок, у болгарина одна перемога. У наступному колі змагань Сіннер зіграє з Беном Шелтоном (10, США).

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.