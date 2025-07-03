Три українки виступлять 3 липня на Вімблдоні: відомий час початку матчів

Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок проведуть чергові матчі на Вімблдоні у четвер, 3 липня.

Ястремська (41) у другому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з Анастасією Захаровою (95, -). Раніше суперниці між собою не грали.

Стародубцева (68) на тій же стадіі турніру протистоятиме іншій "нейтральній" спортсменці, Людмилі Самсоновій (19). У квітні поточного року українка здолала цю опонентку на "тисячнику" в Мадриді.

Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під сьомим номером, на старті парних змагань зійдуться з китайським дуетом Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 3 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло одиночного розряду

16:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова (-), корт Court 14, 3-м запуском, після матчу Марожан – Муньяр.

18:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Court 18, 4-м запуском, після матчу Ламенс – Александрова.

Перше коло парного розряду

13:00. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай), корт Court 5, 1-м запуском.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла представницю Білорусі Александру Саснович у другому колі жіночого одиночного розряду Вімблдону.