Три українки виступлять 3 липня на Вімблдоні: відомий час початку матчів
Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок проведуть чергові матчі на Вімблдоні у четвер, 3 липня.
Ястремська (41) у другому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з Анастасією Захаровою (95, -). Раніше суперниці між собою не грали.
Стародубцева (68) на тій же стадіі турніру протистоятиме іншій "нейтральній" спортсменці, Людмилі Самсоновій (19). У квітні поточного року українка здолала цю опонентку на "тисячнику" в Мадриді.
Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під сьомим номером, на старті парних змагань зійдуться з китайським дуетом Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.
Розклад матчів українок на Вімблдоні на 3 липня
16:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова (-), корт Court 14, 3-м запуском, після матчу Марожан – Муньяр.
18:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Court 18, 4-м запуском, після матчу Ламенс – Александрова.
Перше коло парного розряду
13:00. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай), корт Court 5, 1-м запуском.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла представницю Білорусі Александру Саснович у другому колі жіночого одиночного розряду Вімблдону.