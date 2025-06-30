Три українки зіграють матчі першого кола Вімблдону 1 липня: відомий час

Марта Костюк (26), Даяна Ястремська (42) і Юлія Стародубцева (68) проведуть свої стартові матчі у другий день Вімблдону, 1 липня.

Костюк зустрінеться з Веронікою Ер'явець (171, Словенія), яка подолала кваліфікацію. Суперниці раніше між собою не грали.

Ястремській належить пройти складне випробування другою ракеткою світу американкою Коко Гофф. У трьох попередніх очних зустрічах сильнішою була Гофф.

Стародубцева протистоятиме господарці кортів, Франчесці Джонс (122), яка отримала вайлд-кард. Дівчата зіграють одна з одною вперше.

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 1 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Перше коло одиночного розряду

13:00. Марта Костюк (Україна) – Вероніка Ер'явець (Словенія), корт Court 16, 1-м запуском.

16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія), корт Court 17, 3-м запуском, після матчу Навоне – Шаповалов.

19:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (Словенія), корт Centre Court, 3-м запуском, після матчу Мюллер – Джокович.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна розгромила угорку Анну Бондар у своєму стартовому матчі на Вімблдоні.