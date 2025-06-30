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Перша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі

Станіслав Матусевич — 30 червня 2025, 16:49
Перша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
Даніїл Медведєв
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У стартовий день Вімблдону трапилася перша гучна сенсація. Француз Бенжамен Бонзі (64) вибив з боротьби дев'яту ракетку світу росіянина Даніїла Медведєва.

Зустріч тривала 3 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2.

За поєдинок Бонзі 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 14 ейсів, 12 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки.

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Вімблдон, Велика Британія, трава
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Перше коло, 30 червня

Бенжамен Бонзі (Франція) – Даніїл Медведєв (-) 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2

Суперниці провели третій очний поєдинок, француз попереду, 2:1. У наступному колі змагань Бонзі зіграє з Джорданом Томпсоном (44, Австралія). 

Нагадаємо, що у першому колі жіночого одиночного розряду Еліна Світоліна легко перемогла представницю Угорщини Анну Бондар (75).

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Данило Медведєв

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