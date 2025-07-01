Третя ракетка світу вилетіла у першому колі Вімблдону від суперниці з другої сотні рейтингу

Джессіка Пегула (3) несподівано програла вже у першому колі Вімблдону. У стартовому матчі американка поступилася Елізабетті Коччаретто (116, Італія).

Зустріч тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Пегула 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

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Перше коло, 1 липня

Елізабетта Коччаретто (Італія) – Джессіка Пегула (США) 6:2, 6:3

Суперниці провели другу очну зустріч, рахунок зрівнявся, 1:1. У наступному колі змагань італійка зіграє з переможницею матчу між Кеті Волинець (98, США) та Татьяною Марією (45, Німеччина).

Нагадаємо, що минулого тижня Пегула стала чемпіонкою трав'яного турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.