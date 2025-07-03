Людмила Кіченок: Будемо призначати весілля на другий тиждень кожного "Великого Шолома"

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вдало стартували на цьогорічному Вімблдоні, перемігши у першому колі парного розряду китайський дует Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Після гри українська тенісистка поспілкувалася з українськими спортивними журналістами. Мова пішла більше про особисте життя, ніж про кар'єрні успіхи. Хоча починалося інтерв'ю з питань про матч першого кола.

– Чи задоволені, як склалася гра?

– Так, сьогодні майже все, що ми планували по тактиці, вдалося.

– А який був план на гру?

– Ми намагалися більше подавати їм в корпус, але фокусувалися все ж більше на своїй грі, старалися самі вести гру.

– З початку цього сезону ви граєте з різними партнерками. Чи плануєте виступати далі з Перес чи будете експериментувати?

– Взагалі, я з усіма планувала грати довго (посміхається), але так складалося… З Еллен ми домовилися грати разом до кінця сезону, подивимось, як будуть в нас складатися результати. Мені з нею подобається грати, вона дуже легка людина.

– Подивився матч, на корті у вас гарний коннект.

– Так, і на корті, і в житті з нею легко.

– А яка роль в процесі підготовки вашого тренера і без п’яти хвилин чоловіка Стаса Хмарського?

– Він тут зі мною як тренер, допомагає мені на тренуваннях. Хоча матчі суперниць ми навіть передивляємось більше з Еллен, ніж зі Стасом.

– Чим закінчилася ваша зі Стасом історія з весіллям, яке не відбулося на US Open?

– В нас була призначена дата розпису в Нью-Йорку на середу, але оскільки ми на US Open дійшли до півфіналу (зрештою Людмила разом з латвійкою Альоною Остапенко стали чемпіонками парного турніру US Open 2024 – прим.), і матч поставили на той самий день, ще й на ту саму годину. Ми тоді не розписалися, і якось воно так і пішло.

Я жартую тепер, що нам потрібно призначати весілля на другий тиждень кожного "Великого Шолома", щоб далеко проходити, і його відкладати потім (сміється).

– Але ви ж разом зараз?

– Так, звичайно. Я його називаю чоловіком, він мене – дружиною. Я ще чекаю, коли мені захочеться справжнього пишного весілля. Зараз уже трохи починає хотітися, а раніше думала – ну його нафіг (посміхається). З цим стільки мороки…

– А Стас готовий?

– Та він завжди готовий (сміється).

– Якщо повернутися до тенісу, чи аналізували подальшу свою сітку на турнірі?

– Взагалі, ні. Дивимось на наступних суперниць, готуємось до них і граємо. До останніх раундів нічого не планували.

– Два роки тому ви виграли мікст разом з хорватом Мате Павичем. А цього року не бачимо вас у заявці на змішані пари. В чому справа?

– Так, я не планувала грати мікст цього року, бо в мене були проблеми з плечем. І зараз вони теж є, тож я зіграю лише пару і після Вімблдону буду трохи відновлюватись. Тут у міксті в третьому сеті грається не супертай-брейк, як на інших Слемах, а повна вирішальна партія. Для плеча це занадто велике навантаження. І до того ж, я майже кожен тиждень грала цього року, а це неправильно.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона