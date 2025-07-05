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Кіченок і Перес впевнено вийшли у третє коло парного розряду Вімблдону

Станіслав Матусевич — 5 липня 2025, 21:58
Кіченок і Перес впевнено вийшли у третє коло парного розряду Вімблдону
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес впевнено вийшли у третє коло Вімблдону в парному розряді. У матчі другого раунду турніру сьомі сіяні обіграли дует Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США).

Зустріч тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та не спромоглися на жоден брейк з двох можливостей.

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Друге коло парного розряду, 5 липня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія)  Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США) 6:4, 6:1

У наступному колі змагань українка та австралійка зіграють з десятим сіяним дуетом Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Нагадаємо, що у стартовому матчі Кіченок і Перес перемогли китайську пару Сюй Іфань/Янь Чжаосюань. Людмила Кіченок залишається єдиною представницею України на Вімблдоні 2025.

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Людмила Кіченок

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