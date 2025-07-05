Кіченок і Перес впевнено вийшли у третє коло парного розряду Вімблдону

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес впевнено вийшли у третє коло Вімблдону в парному розряді. У матчі другого раунду турніру сьомі сіяні обіграли дует Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США).

Зустріч тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та не спромоглися на жоден брейк з двох можливостей.