Визначилися перші п'ятеро учасниць жіночого Підсумкового турніру

Відомі вже п'ять учасниць Підсумкового турніру 2025 у жінок. Це Аріна Сабалєнка (1, -), Іга Швьонтек (2, Польща), Коко Гофф (3, США), Аманда Анісімова (4, США) та Медісон Кіз (6, США).

На WTA Finals, останній з великих тенісних змагань року, кваліфікуються 8 найкращих тенісисток за очками, набраними протягом сезону. Є ще одна умова: чотири переможниці турнірів Grand Slam отримують гарантований пропуск на турнір.

За останнім критерієм точно на змагання потрапляли Кіз (Australian Open), Гофф (Ролан Гаррос), Швьонтек (Вімблдон) і Сабалєнка (US Open). Анісімова додалася до них після успішних виступів у Пекіні, оскільки забезпечила собі достатній очковий відрив від 9 позиції у Чемпіонській гонці.

Ще троє тенісисток, які кваліфікуються на Підсумковий турнір 2025, стануть відомі пізніше. Змагання цього року відбудеться в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада.