Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилися перші п'ятеро учасниць жіночого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2025, 11:47
Визначилися перші п'ятеро учасниць жіночого Підсумкового турніру
Медісон Кіз
Getty Images

Відомі вже п'ять учасниць Підсумкового турніру 2025 у жінок. Це Аріна Сабалєнка (1, -), Іга Швьонтек (2, Польща), Коко Гофф (3, США), Аманда Анісімова (4, США) та Медісон Кіз (6, США).

На WTA Finals, останній з великих тенісних змагань року, кваліфікуються 8 найкращих тенісисток за очками, набраними протягом сезону. Є ще одна умова: чотири переможниці турнірів Grand Slam отримують гарантований пропуск на турнір.

За останнім критерієм точно на змагання потрапляли Кіз (Australian Open), Гофф (Ролан Гаррос), Швьонтек (Вімблдон) і Сабалєнка (US Open). Анісімова додалася до них після успішних виступів у Пекіні, оскільки забезпечила собі достатній очковий відрив від 9 позиції у Чемпіонській гонці.

Ще троє тенісисток, які кваліфікуються на Підсумковий турнір 2025, стануть відомі пізніше. Змагання цього року відбудеться в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада.

Підсумковий турнір WTA Медісон Кіз Іга Швьонтек Коко Гофф Аріна Сабалєнка Аманда Анісімова

Підсумковий турнір WTA

Гофф побила рекорд WTA за призовими, вигравши Підсумковий турнір
Коко Гофф у божевільному фіналі перемогла Чжен Ціньвень та стала чемпіонкою підсумкового турніру WTA
Визначились переможниці Підсумкового турніру WTA в парному розряді
Стали відомі фіналістки Підсумкового турніру WTA у парному розряді
Визначилась перша пара фіналісток Підсумкового турніру WTA

Останні новини