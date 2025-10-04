Українська правда
Анісімова вийшла в фінал у Пекіні, розгромивши чинну чемпіонку

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2025, 11:26
Аманда Анісімова
Аманда Анісімова (5, США) стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У півфінальному поєдинку американка не залишила жодних шансів співвітчизниці, минулорічній переможниці турніру, Коко Гофф (3).

Гра тривала рівно 1 годину і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

В обох сетах Гофф вдавалося взяти хоч якісь гейми лише за рахунку 0:5.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал, 4 жовтня

Аманда Анісімова (США)  Коко Гофф (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, Анісімова має три перемоги. У вирішальному матчі змагань Аманда зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (7, США) і Ліндою Носковою (27, Чехія). 

Для Анісімової це буде третій фінал "тисячника" в кар'єрі, в тому числі, другий цього сезону. У лютому в Досі Аманді вдалося стати чемпіонкою турніру.

