Анісімова вийшла в фінал у Пекіні, розгромивши чинну чемпіонку

Аманда Анісімова (5, США) стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У півфінальному поєдинку американка не залишила жодних шансів співвітчизниці, минулорічній переможниці турніру, Коко Гофф (3).

Гра тривала рівно 1 годину і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

В обох сетах Гофф вдавалося взяти хоч якісь гейми лише за рахунку 0:5.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 4 жовтня

Аманда Анісімова (США) – Коко Гофф (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, Анісімова має три перемоги. У вирішальному матчі змагань Аманда зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (7, США) і Ліндою Носковою (27, Чехія).

Для Анісімової це буде третій фінал "тисячника" в кар'єрі, в тому числі, другий цього сезону. У лютому в Досі Аманді вдалося стати чемпіонкою турніру.