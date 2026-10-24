Рибакіна близька до захисту титулу: на турнірі в Нінбо визначилися фіналістки
На турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо 24 жовтня визначилися фіналістки.
Перша ракетка світу, чинна чемпіонка змагань Єлена Рибакіна обіграла у півфіналі "нейтральну" Діану Шнайдер (13) з рахунком 6:3, 7:5. Казахстанка проведе шостий фінал у сезоні й спробує завоювати четвертий титул.
Суперницею Рибакіної по вирішальному матчу стане канадійка Лейла Фернандес (30), яка з аналогічним рахунком перемогла чешку Марі Боузкову (26). Для Фернандес фінал стане другим у 2026 році. У вересні вона здобула титул на турнірі WTA 500 у Сінгапурі.
Єлена Рибакіна (Україна) – Діана Шнайдер (-) 6:3, 7:5
Лейла Фернандес (Канада) – Марі Боузкова (Чехія) 6:3, 7:5
Майбутні фіналістки зустрічалися між собою 5 разів. Тричі сильнішою була Рибакіна.
Вирішальний матч відбудеться 25 жовтня.
Нагадаємо, що українка Марта Костюк (10) не зуміла дограти матч другого кола турніру в Нінбо проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (33).