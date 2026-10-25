Рибакіна другий рік поспіль стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Нінбо
Єлена Рибакіна
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Перша ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна захистила чемпіонський титул на турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо. У фінальному матчі вона легко обіграла канадійку Лейлу Фернандес (30).
Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.
BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал, 25 жовтня
Єлена Рибакіна (Україна) – Лейла Фернандес (Канада) 6:2, 6:2
Тенісистки зустрічалися вшосте, четверту перемогу здобула казахстанка.
Титул став для Рибакіної четвертим у 2026 році й вона є лідеркою сезону за цим показником. Єлена завершить рік першою ракеткою світу незалежно від виступу на Підсумковому турнірі.
Нагадаємо, що українка Марта Костюк (10) не зуміла дограти матч другого кола турніру в Нінбо проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (33).