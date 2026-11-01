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Фернандес поступилася росіянці в фіналі турніру WTA 500 у Токіо

Станіслав Матусевич — 1 листопада 2026, 13:48
Фернандес поступилася росіянці в фіналі турніру WTA 500 у Токіо
Лейла Фернандес
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"Нейтральна" тенісистка Діана Шнайдер (13) стала переможницею турніру серії WTA 500 в Токіо. У фінальному матчі вона здолала канадійку Лейлу Фернандес (23).

Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

У другій партії Фернандес зуміла відігратися з 0:4 і перевести матч у вирішальний сет, однак розвинути свій успіх не змогла.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500
Токіо, Японія, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал, 1 листопада

Діана Шнайдер (-) – Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 5:7, 6:2

Тенісистки зустрічалися вшосте, "нейтралка" перемогла чотири рази, зокрема, тричі поточного сезону.

З наступного тижня Шнайдер підніметься на найвищу для себе одинадцяту позицію в рейтингу WTA, ставши найближчою переслідувачкою українки Марти Костюк.

Фернандес із трьох фіналів "п'ятисотників" за місяць виграла один, і повернеться до топ-20 вперше за більш ніж чотири роки.

Нагадаємо, перша ракетка світу Єлена Рибакіна знялася з турніру в Токіо перед чвертьфінальним поєдинком саме проти Фернандес.

Токіо Лейла Фернандес Діана Шнайдер

Діана Шнайдер

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