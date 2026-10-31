Фернандес вийшла у третій фінал за місяць: у Токіо визначилися учасниці вирішального матчу

Визначилися фіналістки турніру серії WTA 500 в Токіо. У вирішальному матчі зустрінуться канадійка Лейла Фернандес (23) та "нейтральна" Діана Шнайдер (13).

Фернандес обіграла представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (66) із рахунком 7:5, 6:3 і втретє зі останній місяць вийшла у фінал "п'ятисотника". Наприкінці вересня вона стала чемпіонкою в Сінгапурі, а минулого тижня поступилася в фіналі у Нінбо.

Шнайдер у непростому поєдинку здолала 18-річну словачку Мію Поганкову (144), відігравши у другій партії сет-пойнт на тай-брейку – 6:4, 7:6(7).

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Півфінали, 31 жовтня

Лейла Фернандес (Канада) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 7:5, 6:3

Діана Шнайдер (-) – Мія Поганкова (Словаччина) 6:4, 7:6(7)

Майбутні фіналістки зустрічалися між собою 5 разів, три перемоги в активі "нейтралки", у тому числі Шнайдер двічі виграла поточного сезону.

Нагадаємо, перша ракетка світу Єлена Рибакіна знялася з турніру в Токіо перед чвертьфінальним поєдинком проти Фернандес.