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Перші ракетки світу: визначилися суперники Світоліної та Монфіса у чвертьфіналі міксту на US Open

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 19:11
Перші ракетки світу: визначилися суперники Світоліної та Монфіса у чвертьфіналі міксту на US Open
Катерина Синякова
Getty images

Перші ракетки світу в жіночому та чоловічому одиночних розрядах, чешка Катерина Синякова та британець Генрі Паттен, стали суперниками Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса у чвертьфіналі змагань у змішаному парному розряді на US Open-2026.

Чесько-британський дует у матчі 1/8 фіналу переміг пару Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) з рахунком 1:4, 4:2, 10-2.

Змагання змішаного парного розряду на американському мейджорі відбуваються до старту основних сіток турніру й проводяться за незвичними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $2,880,000
1/8 фіналу змішаного парного розряду, 25 серпня

Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія) Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) 1:4, 4:2, 10-2

Чвертьфінальний поєдинок відбудеться цього ж дня, 25 серпня, після завершення всіх матчів 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що зіркова пара Світоліної та Монфіса в 1/8 фіналу обіграла дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

US Open Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Еліна Світоліна

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