Перші ракетки світу: визначилися суперники Світоліної та Монфіса у чвертьфіналі міксту на US Open
Перші ракетки світу в жіночому та чоловічому одиночних розрядах, чешка Катерина Синякова та британець Генрі Паттен, стали суперниками Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса у чвертьфіналі змагань у змішаному парному розряді на US Open-2026.
Чесько-британський дует у матчі 1/8 фіналу переміг пару Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) з рахунком 1:4, 4:2, 10-2.
Змагання змішаного парного розряду на американському мейджорі відбуваються до старту основних сіток турніру й проводяться за незвичними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті.
Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) 1:4, 4:2, 10-2
Чвертьфінальний поєдинок відбудеться цього ж дня, 25 серпня, після завершення всіх матчів 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що зіркова пара Світоліної та Монфіса в 1/8 фіналу обіграла дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).