Перші ракетки світу: визначилися суперники Світоліної та Монфіса у чвертьфіналі міксту на US Open

Перші ракетки світу в жіночому та чоловічому одиночних розрядах, чешка Катерина Синякова та британець Генрі Паттен, стали суперниками Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса у чвертьфіналі змагань у змішаному парному розряді на US Open-2026.

Чесько-британський дует у матчі 1/8 фіналу переміг пару Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) з рахунком 1:4, 4:2, 10-2.

Змагання змішаного парного розряду на американському мейджорі відбуваються до старту основних сіток турніру й проводяться за незвичними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $2,880,000

1/8 фіналу змішаного парного розряду, 25 серпня

Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) 1:4, 4:2, 10-2

Чвертьфінальний поєдинок відбудеться цього ж дня, 25 серпня, після завершення всіх матчів 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що зіркова пара Світоліної та Монфіса в 1/8 фіналу обіграла дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).