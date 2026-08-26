Визначилися суперники Світоліної та Монфіса у півфіналі міксту на US Open

Суперниками українки Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса у півфіналі міксту на US Open-2026 стануть швейцарка Белінда Бенчич та італієць Флавіо Коболлі. У чвертьфіналі змагань вони обіграли зірковий дует Серена Вільямс (США)/Карлос Алькарас (Іспанія).

Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 5:4(4), 4:1.

Змагання у змішаному парному розряді на американському мейджорі проходять до старту основних сіток турніру і проводяться за незвичайним регламентом – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначається тай-брейк, який проходить за звичними правилами.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $2,880,000

Чвертьфінал змішаного парного розряду, 26 серпня

Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) – Серена Вільямс (США)/Карлос Алькарас (Іспанія) 5:4(4), 4:1

Півфінали та фінал у змішаному парному розряді відбудуться в ніч на 27 серпня, старт вечірньої сесії – о 02:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс у матчі 1/8 фіналу перемогли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада), а у чвертьфіналі здолали перших ракеток у жіночому та чоловічому парних розрядах, чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена.