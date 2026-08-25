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Це повна неповага до спорту, – відома екстенісистка розкритикувала формат міксту на US Open

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 14:22
Це повна неповага до спорту, – відома екстенісистка розкритикувала формат міксту на US Open
Алізе Корне
Getty images

Ексодинадцята ракетка світу француженка Алізе Корне виступила з різкою критикою організаторів US Open через формат проведення змагань у змішаному парному розряді.

Про це повідомляє Eurosport.Spain.

З 2025 року мікст на Відкритій першості США з тенісу проводиться на тижні перед стартом основних сіток турніру й запрошуються для участі в ньому здебільшого лідери одиночних розрядів АТР і WTA, ігноруючи чисто парних гравців.

"Чому б не організувати окремий показовий турнір? Давайте не обманюватимемо себе. Це лише спосіб заробити гроші. Тепер це зовсім не схоже на турнір у змішаному парному розряді US Open. Це повна неповага до спорту.

Все це шкодить жінкам, котрі професійно грають у парному розряді. Це їхній заробіток протягом усього року, вони старанно працюють заради цього, і їх його позбавляють. Це несправедливо", заявила Корне.

Алізе Корне, переможниця шести турнірів WTA в одиночному розряді та фіналістка Australian Open-2006 у парах, завершила кар'єру у вересні 2025 року. На найвищий для себе 11 рядок рейтингу підіймалася у лютому 2009-го.

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом отримали вайлд-кард у змішаний парний розряд на US Open-2026. 25 серпня о 17:00 за київським часом вони проведуть стартовий матч проти дуету Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

US Open змішаний парний турнір Корне

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