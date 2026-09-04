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Костюк – про перемогу над Александровою в третьому колі US Open: Я виграла завдяки вболівальникам

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 20:30
Костюк – про перемогу над Александровою в третьому колі US Open: Я виграла завдяки вболівальникам
Марта Костюк
btu.org.ua

Друга ракетка України Марта Костюк підсумувала переможний матч проти "нейтральної" Єкатерини Александрової у третьому колі US Open, а також розповіла про життя у Нью-Йорку своїх песиків.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Марта подякувала уболівальникам за гучну підтримку в поєдинку.

"Я виграла завдяки всім вам! Дуже дякую за вашу підтримку. Сьогодні була неймовірна атмосфера. Востаннє я грала проти неї чотири роки тому, тож відтоді минуло вже чимало часу.

Мені здається, я дуже змінилася і як людина, і як тенісистка. Тому, звичайно, було непросто виходити на цей матч, знаючи, що в наших особистих зустрічах я поступаюся 0:2, але я була готова до боротьби".

Також Костюк розповіла про своїх двох собак, які постійно присутні в боксі тенісистки на матчах US Open.

живу в Брукліні. Поруч із нами у Вільямсбурзі є чудовий парк, і вони дуже люблять там гуляти. Якщо чесно, одна з переваг маленьких собак у тому, що вони не надто багато ходять, давайте будемо відвертими. Вони гуляють 15 хвилин – і вже втомилися. Тож у цьому сенсі з ними досить легко".

У матчі 1/8 фіналу Марта зіграє проти сильнішої в матчі між американкою Енн Лі та чешкою Ліндою Носковою. Поєдинок відбудеться 6 вересня.

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна.

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