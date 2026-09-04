Марта Костюк – Єкатерина Александрова: прогноз букмекерів на матч 3 раунду US Open-2026
У п'ятницю, 4 вересня, друга ракетка України Марта Костюк (11) у третьому раунді US Open-2026 у жіночому одиночному розряді зіграє проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (19).
Поєдинок відбудеться першим запуском на корті Grandstand. Початок – орієнтовно о 18:00 за київським часом.
На думку букмекерів, Костюк є явним фаворитом поєдинку. За оцінками GGBET, на успіх українки можна поставити з коефіцієнтом 1,35, успіх Александрової оцінюється в 3,02.
Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 16:25 4 вересня та можуть змінюватися.
До цього Костюк і Александрова між собою провели два поєдинки. Вони датовані 2021-м і 2022-м роками, обидва виграла "нейтралка".
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