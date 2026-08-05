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Фіналіст Ролан Гаррос-2026 програв у другому колі Мастерсу в Монреалі

Станіслав Матусевич — 5 серпня 2026, 14:17
Фіналіст Ролан Гаррос-2026 програв у другому колі Мастерсу в Монреалі
Флавіо Коболлі
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Італійський тенісист Флавіо Коболлі (8), фіналіст Ролан Гаррос-2026, несподівано поступився у другому колі Мастерсу в Монреалі німцю Янніку Ганфманну (57).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 6:7(2).

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Монреаль, Канада, хард
Призовий фонд: $9,415,724
Друге коло, 5 серпня

Флавіо Коболлі (Італія) – Яннік Ганфманн (Німеччина) 6:7(5), 6:7(2)

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ганфманн зіграє проти між Нуну Боргешом (55, Португалія) та Томасом Мартіном Етчеверрі (30, Аргентина).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР поточного тижня Коболлі піднявся на найвищу у своїй кар'єрі восьму сходинку.

Монреаль Флавіо Коболлі

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