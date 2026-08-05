Фіналіст Ролан Гаррос-2026 програв у другому колі Мастерсу в Монреалі
Флавіо Коболлі
Італійський тенісист Флавіо Коболлі (8), фіналіст Ролан Гаррос-2026, несподівано поступився у другому колі Мастерсу в Монреалі німцю Янніку Ганфманну (57).
Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 6:7(2).
National Bank Open presented by Rogers – АТР 1000
Монреаль, Канада, хард
Призовий фонд: $9,415,724
Друге коло, 5 серпня
Флавіо Коболлі (Італія) – Яннік Ганфманн (Німеччина) 6:7(5), 6:7(2)
Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ганфманн зіграє проти між Нуну Боргешом (55, Португалія) та Томасом Мартіном Етчеверрі (30, Аргентина).
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР поточного тижня Коболлі піднявся на найвищу у своїй кар'єрі восьму сходинку.