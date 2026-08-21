На Мастерсі в Цинциннаті визначилася перша півфінальна пара

Стали відомі перші півфіналісти Мастерсу в Цинциннаті. Ними стали італієць Флавіо Коболлі (10) та француз Артур Фіс (21).

У чвертьфіналі Коболлі у вольовому стилі обіграв американця Томмі Пола (24) – 2:6, 6:3, 6:4. Італієць вперше в кар'єрі вийшов у півфінал "тисячника", при цьому має у своєму активі фінал цьогорічного Ролан Гаррос.

З наступного тижня Флавіо зробить серйозний ривок у рейтингу АТР, піднявшись мінімум на шосту позицію. У випадку перемогу в наступному матчі він може стати п'ятим.

Фіс легко розібрався з аргентинцем Тьяго Тіранте (50). Рахунок зустрічі 6:3, 6:2. Француз втретє за сезон дістався до півфіналу Мастерсу й боротиметься за перший фінал. Артур виграв обидва попередні очні поєдинки проти Коболлі.

Cincinnati Open – АТР 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінали, 20-21 серпня

Флавіо Коболлі (Італія) – Томмі Пол (США) 2:6, 6:3, 6:4

Артур Фіс (Франція) – Тьяго Тіранте (Аргентина) 6:3, 6:2

Півфінал відбудеться 22 серпня.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк в ніч на 22 серпня за київським часом проведе чвертьфінальний поєдинок жіночого "тисячника" в Цицнциннаті проти четвертої ракетки світу Коко Гофф зі США. Із прев'ю до поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.