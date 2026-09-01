Коболлі створив вражаючий камбек у першому колі US Open

Шоста ракетка світу італієць Флавіо Коболлі зумів створити вражаючий камбек у першому колі US Open. Він вперше за дев'ять подібних матчів відігрався з 0:2 за сетами проти аргентинця Франсіско Комесаньї (119).

Гра тривала 4 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 1 вересня

Флавіо Коболлі (Італія) – Франсіско Комесанья (Аргентина) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге поточного сезону, італієць має дві перемоги. У наступному колі змагань Коболлі зіграє проти сильнішого в матчі між Нішешем Басаваредді (163, США) та Трістаном Скулкейтом (180, Австралія).

Нагадаємо, що напередодні неймовірний камбек вдався 731 ракетці світу зі США Себастьяну Горзни.